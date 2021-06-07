Москва, , 16:29 — REGNUM 21-летний фланговый нападающий «Жилины» и сборной Армении по футболу Ваан Бичахчян попал в сферу трансферных интересов двух российских топ-клубов. На футболиста претендуют казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Об этом 7 июня сообщило издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Фортуны Лиги Бичахчян принял участие в 28-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами. 5 июня футболист отметился забитым мячом в ворота сборной Швеции по футболу.

На данный момент портал transfermarkt оценивает армянского спортсмена в 600 тысяч евро. Контракт футболиста с «Жилиной» рассчитан до конца следующего сезона.