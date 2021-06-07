Красногорск, , 16:30 — REGNUM В селе Саввинская Слобода Одинцовского округа Подмосковья планируется построить новый офис врача общей практики. Об этом 7 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

«Земельный участок сформирован. Оформлен договор безвозмездного пользования земельным участком под размещение объекта», — сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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