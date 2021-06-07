Вашингтон, , 16:24 — REGNUM Встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским раньше, чем с президентом РФ Владимиром Путиным, планировалась главой США Джо Байденом, но потом планы изменились, сообщает 7 июня Axios.

Издание ссылается на собственный источник, который сообщил, что планы изменились из-за шагов Украины. Отмечается, что повлияло решение украинского президента об отставке с поста «Нафтогаза Украина» Андрея Коболева.

«Этот шаг заставил [американскую] администрацию обеспокоиться тем, что Зеленский отказывается прилагать усилия по борьбе с коррупцией», — заявил источник портала.

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