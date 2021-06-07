Екатеринбург, , 16:35 — REGNUM В Екатеринбурге решат судьбу обвиняемого в сбыте поддельной валюты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, гражданин приобрёл у своего знакомого не менее 21 купюры достоинством 100 долларов США. Фальшивки хранились на садовом участке. Позже злоумышленник начал расплачиваться поддельными купюрами за различные услуги. Позже один из граждан, кому сбыли купюры, пытался обменять их в отделении банка. Там была установлено, что купюры являются поддельными, сотрудники вызвали полицейских.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый в полном объеме признал свою вину», — уточнили в прокуратуре.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу и направило в суд. Обвиняемый может получить до восьми лет лишения свободы по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов иностранной валюты).

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