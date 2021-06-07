Симферополь, , 16:19 — REGNUM XIV Международный фестиваль «Великое русское слово» открылся в Крыму 7 июня, сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма. Церемония состоялась в Симферополе возле памятника А.С. Пушкину и приурочена к Международному дню русского языка. Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов после возложения цветов к памятнику отметил, что «именно «Великое русское слово» заложило основы событий Крымской весны — той маленькой бескровной победы, которая нужна была всей России и остановила уничтожение русского мира».

«Сегодня Крым вновь стал российским, русскому языку уже ничего не угрожает, но фестиваль не потерял своей актуальности. Мы продолжаем собираться вместе, потому что события, происходящие в мире, не могут оставить крымчан равнодушными. Это и притеснение наших соотечественников за рубежом, и тревога за судьбу народных республик Донбасса. Запад сегодня прилагает все усилия, чтобы остановить развитие Русского мира, не гнушаясь совершать самые аморальные и безнравственные поступки», — сказал Константинов.

Мероприятия фестиваля «Великое русское слово» будут проходить в Крыму до 12 июня. В рамках фестиваля запланировано проведение в Ялте Кирилло-Мефодиевских церковно-педагогических чтений, одним из ключевых событий форума станет пленарное заседание Ливадийского клуба на тему «Россия и Запад: конфликт цивилизаций и модели новой архитектуры мирового порядка». В рамках заседания планируется подписание соглашения о сотрудничестве между муниципалитетами Республики Крым, Донецкой и Луганской народных республик. Завершит фестиваль гала-концерт.