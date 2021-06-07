Москва, , 16:22 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» в конечном итоге принесет Украине выгоду. Об этом 7 июня заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Как ни парадоксально, но Украина сейчас в такой ситуации, когда ей очень невыгоден американский газ в Европе. Почему? В Европе в скором времени будет падать добыча газа», — сказал участник ток-шоу.

Эксперт заявил, что на данный момент Россия экспортирует в европейские страны порядка 177 млрд кубометров газа. Даже с учетом запуска «Северного потока — 2» Украина сохранит транзит российского газа через свою территорию.

«Но эта система будет работать при одном условии, если американцы не начнут затоваривать рынок своим сжиженным топливом. Если американцы не придут туда, то украинская ГТС сохранит транзит», — отметил политолог.

По его мнению, в сложившихся условиях залогом благосостояния Украины, является отсутствие поставок американского СПГ в Евросоюз.

«Украине надо молиться на «Северный поток — 2». Если что-то произойдет с «Северным потоком — 2», цены на газ взлетят колоссально и сжиженный природный газ станет конкурентоспособным, и тогда не будет места украинскому транзиту газа», — сказал Абзалов.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинский политолог: Зеленский предал интересы Евросоюза