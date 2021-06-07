Варшава, , 16:17 — REGNUM В Польше готовятся создать полмиллиона рабочих мест для тех, кто возвратится из эмиграции на Родину. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции.

«Из Польши уехало очень много граждан. Чаще всего за лучшей жизнью они ехали в Германию, Великобританию и Ирландию. Но уже сейчас мы фиксируем тенденцию возвращения эмигрантов на родину. Число таких людей приближается к 100 тысячам человек, и им удалось здесь трудоустроиться. В перспективе мы ожидаем, что число возвратившихся может дойти до полумиллиона человек, и правительство работает над тем, чтобы они все здесь имели рабочие места», — заявил Моравецкий.

Премьер-министр добавил, что одной из целей в новой программе правящей партии «Право и справедливость» как раз является создание более 500 тысяч новых рабочих мест.