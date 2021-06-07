Волгоград, , 16:39 — REGNUM Первый случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой в 2021 году зарегистрирован в Котельниковском районе Волгоградской области, сообщает 7 июня пресс-служба регионального Роспотребнадзора. От укуса клеща пострадал мужчина.

С начала сезона активности клещей на территории региона число обращений в медицинские организации не превышает среднемноголетние значения. За неделю с 17 по 29 мая 2021 года специалисты регионального Роспотребнадзора провели 299 консультаций по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами. Впервые в 2021 году зарегистрирован случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой — клеща-переносчика инфекции выявили у жителя Котельниковского района, мужчина госпитализирован в ЦРБ.

По данным на конец мая 2021 года, от укусов клещей в Волгоградской области пострадали более 300 человек.