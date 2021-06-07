Ростов-на-Дону, , 16:15 — REGNUM Субботник провели активисты на территории Можайских прудом в Ростове-на-Дону. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с коммунальными отходами.

Участие в акции приняли более 80 человек. В рамках субботника они очистилиот мусора береговую линию и парковую зону. Всего было вывезено пять тонн отходов.

«Такая коллективная работа специалистов-экологов и добровольцев — лучший пример и призыв для остальных беречь окружающую его среду», — считает руководитель группы компаний «Чистый город» Элла Кузьмина.