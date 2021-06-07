Киев, , 16:16 — REGNUM В НАТО в настоящий момент нет консенсуса относительно предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе, заявил на конференции в Киеве 7 июня заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«НАТО — организация, основанная на консенсусе. По этому вопросу консенсуса пока нет», — пояснил Джоанэ, отказавшись от дальнейших комментариев и прогнозов по этой теме.

Он призвал Украину не разочаровываться из-за этого, а «держать курс, проводить реформы и работать на свою цель», цитируют представителя альянса украинские СМИ.

По словам Джоанэ, итоговое заявление саммита НАТО, который состоится 14 июня, подтвердит, что Украина, а также Грузия, имеют перспективу членства в альянсе, то есть политика открытых дверей — «неизменна».

ИА REGNUM напоминает, что 3 июня вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий»Алексей Резников заявил, что за последние два года поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции на Украине снизилась. Вместе с тем, Совнацбез Украины на заседании 4 июня принял некие тайные решения по ускорению интеграции в НАТО.