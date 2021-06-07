Ярославль, , 16:13 — REGNUM Советский и российский актер, народный артист РФ Николай Бурляев будет баллотироваться в Государственную думу РФ по партийному списку партии «Справедливая Россия». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отделение партии в Ярославской области.

Николай Бурляев в Ярославской области Yaroslavl.spavedlivo.ru

Николай Бурляев известен россиянам по своим ролям в театре и кино, начиная с «Иваново детство» и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского и заканчивая ролями сказочника и Николая II в современных российских фильмах. Бурляев является членом патриаршего совета по культуре.

Как сообщили в «Справедливой России», актер войдет в список кандидатов в Госдуму от партии по территориальной группе, объединяющей Ярославскую, Владимирскую и Ивановскую области. Также в данной терргруппе будут депутат Госдумы Анатолий Грешневиков, экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин. Очередность мест кандидатов в партсписке определит съезд «Справедливой России», который пройдет 26 июня.