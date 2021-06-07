Москва, , 16:12 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» продлило контракт с 35-летним финским фланговым защитником Борисом Ротенбергом. Новое соглашение рассчитано до конца 2021 года.

Борис Ротенберг 5 декабря 2018 года получил травму ноги — разрыв крестообразных связок. Футболист не выходил на поле больше двух лет.

Ранее сообщалось, что опорный полузащитник «Локомотива» и сборной России Максим Мухин перешел в московский ЦСКА. «Красно-синие» заплатили за футболиста 170 тысяч евро.