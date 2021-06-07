Москва, , 16:11 — REGNUM Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал регионы и города, являющиеся лидерами в России по реализации проектов комплексного развития территорий.

«Лидеры у нас сегодня Тюмень, Нижний Новгород, Сахалин очень активно этим занимается, Липецкая область, Тула очень активно занимается, Казань, Московская область», — сказал он в эфире RTVI.

По его мнению, успех региона в данном направлении зависит от губернаторов и профессионализма его команды, поскольку «КРТ — это девелопмент государственный, а в девелопменте задействованы десятки участников».