Варшава, , 16:09 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети Facebook призвал медсестер и акушерок страны прекратить забастовку, которую они проводят 7 июня по всей стране, а также пообещал им в ближайшее время увеличить размер заработной платы.

«В рамках новой программы правящей партии «Право и справедливость» предусмотрено, что расходы на здравоохранение будут в течение двух лет повышены до уровня 6% ВВП, а в течение 6 лет — до уровня 7%, и это обязательно приведет к увеличению заработной платы медицинских работников. Поэтому я призываю всех бастующих вернуться на свои рабочие места», — отметил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в десятках больниц по всей территории Польши началась забастовка медсестер и акушерок.