Любляна, , 16:44 — REGNUM Премьер-министр Словении Янез Янша в своём профиле в социальной сети 7 июня обвинил комиссара Совета Европы Дуню Миятович в распространении поддельных новостей, поскольку она раскритиковала ограничение свободы СМИ в Словении в своем докладе. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«К сожалению, Дуня Миятович лишь распространяет сеть поддельных новостей. Её деятельность проплачена нашими деньгами», — написал Янша.

В своем докладе, опубликованном в первых числах июня, Миятович призвала словенское правительство прекратить ограничивать свободу СМИ и свободу слова в стране.

В докладе, который она составила после визита в Словению и беседы с высокопоставленными должностными лицами, она сообщила о преследованиях и запугиваниях журналистов в республике, а также о судебных исках против некоторых из них, предупредив о том, что некоторые действия правительства Словении могут нарушить независимость, авторитет и финансовую стабильность государственных СМИ.