Киев, , 16:35 — REGNUM Представители Ирана пообещали предоставить Украине материалы дела о катастрофе самолёта «Международных авиалиний Украины» (МАУ), сбитого над Тегераном. Об этом написал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов 7 июня на своей странице в социальной сети Twitter.

«Иран пообещал предоставить следствию доступ к материалам дела в суде в Тегеране, а также данные по квалификации преступления и меры ответственности», — сказано в сообщении.

По его словам, Иран официально не уведомил Украину о начале судебного процесса.

Напомним, ранее посол Ирана в Киеве Манучер Моради обвинил представителей некоторых стран в непрофессионализме, а также заявил о готовности Ирана вести переговоры и сотрудничать по делу о сбитом украинском самолёте.

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