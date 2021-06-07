7 июня 2021 | Время чтения 10 мин

Арсен Шаяхметов, , 17:42 — REGNUM Завершение очередного Петербургского межуднародного экономического форума дало достаточно пищи для аналитической рефлексии. Со слов главы оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, в этом году мероприятие посетили 13 тыс. участников из 140 стран мира, заключено более 800 соглашений на сумму 3,86 трлн руб., однако главные итоги для регионов — это их возрастающая зависимость от крупных корпораций и изменения в региональной политике. Контуры региональной политики государства существенно меняются, и, возможно, в ближайшие годы мы увидим активную реализацию этой траектории. В частности, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что нужно концентрировать ресурсы на развитии 15−30 опорных населённых пунктов в каждом субъекте России. Хотя при этом он отметил, что правительство не забудет малые города и сельские населённые пункты. Похоже, что через несколько лет экономическая и социально-демографическая структура России может измениться до неузнаваемости.

Российский флаг

Форум — «день открытых дверей» для крупного бизнеса

Региональная повестка стала одной из главных тем ПМЭФ-2021. Особенно отличился Санкт-Петербург, заключивший контракты на 200 млрд руб. Соглашений на 150 млрд руб. заключила Тульская область — регион традиционно активный в рамках данного форума. 122 млрд руб. инвестиций привлекла Башкирия, в том числе путём соглашений с Башкирской содовой компанией (БСК) и компанией «Кроношпан».

Эксперты убеждены, что нынешний ПМЭФ высветил в качестве основного тренда регионального развития формирование агломераций и дефицит инвестиций в регионах.

Руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко отмечает, что ставка сделана на развитие пары десятков регионов.

Дмитрий Михайличенко «Стратегия развития страны предполагает ставку на 15−20 регионов, остальное неизменно, что бы ни говорили политики, обречено на отставание и свертывание повестки развития. Иностранных инвестиций крайне мало, даже несмотря на то, что президент сказал об открытости России к сотрудничеству».

Политолог Николай Евдокимов считает, что новые проекты власти приведут к дальнейшей дифференциации регионов:

Николай Евдокимов На Петербургском международном экономическом форуме Дарья Драй © ИА REGNUM «Ставка на 15−30 населённых пунктов, предложенная Маратом Хуснуллиным, фактически означает конец сельской России и России малых городов. Полагаю, что правительство пошло по самому лёгкому пути, но это не значит, что он самый лучший. Нас, безусловно, ждёт дальнейшее расслоение субъектов по уровню социально-экономического развития. Если крупные регионы, такие как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, могут получить толчок для развития на основе имеющегося у них сейчас потенциала, то небогатые субъекты, как, например, Марий Эл, Кировская, Курганская области и другие, ждёт деградация и демографическое вымирание. Впрочем, можно надеяться, что за словами российских властей не последует никаких действий, как уже неоднократно бывало ранее».

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов убеждён, что главное и наиболее очевидное значение ПМЭФ для регионов — возможность привлечения крупных российских и иностранных инвестиций.

«На форуме заключаются многомиллионные и многомиллиардные соглашения, способные напрямую повлиять на экономическую ситуацию в целом в России, не говоря уже об отдельных регионах. При этом очевидно, что все соглашения, договоры и прочие документы, которые официально подписываются на форуме, реально готовятся и согласовываются значительно раньше, а на ПМЭФ происходит лишь формальное подписание в торжественной обстановке. Поэтому сам форум я бы назвал «днем открытых дверей» российской власти для крупного бизнеса. Здесь бизнесмены могут пообщаться с теми людьми, которые принимают ключевые решения, и здесь они могут быть услышаны.

Олег Иванов Основной посыл федерального центра к губернаторам на ПМЭФ остается прежним — необходимо увеличить прирост инвестиций в регионах. Так, президент в своем выступлении заявил, что за ближайшие два с половиной года объем фактических инвестиций в инфраструктуру должен составить не менее 500 млрд рублей».

По мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаила Нейжмакова, среди затронутых на ПМЭФ тем, касающихся региональной политики, можно отметить три ключевых.

«Во-первых, предложения, связанные с интересами стройкомплекса. У этой темы есть и политический аспект — не будем забывать, что со стройкомплексом связаны интересы многих влиятельных игроков регионального уровня. Во-вторых, это упоминание Маратом Хуснуллиным необходимости до конца года всем регионам принять свои нормативные акты о комплексном развитии территорий. Когда принимался федеральный закон по этой теме, представители оппозиции говорили о возможном нарастании протестной активности по данному поводу. Пока можно было наблюдать лишь отдельные протестные акции по данному поводу (например, в апреле 2021 года пикет против соответствующего регионального закона проходил в Екатеринбурге). В ходе парламентской кампании оппозиция может попытаться актуализировать эту тему в политической повестке (прежде всего в крупных городах), хотя вероятность развертывания масштабных протестных кампаний по этому поводу именно в течение лета 2021 года в большинстве регионов пока остается довольно ограниченной.

Михаил Нейжмаков На Петербургском международном экономическом форуме Дарья Драй © ИА REGNUM В-третьих, отметим реплику Марата Хуснуллина, что в каждом регионе должно появиться 15−30 опорных пунктов, где качество жизни будет выше. Это может стать дополнительным фактором конкуренции за получение федерального финансирования на такие цели как между регионами, так и между элитами наиболее перспективных в этом плане муниципальных образований».

Скептически к ПМЭФ относится политолог Алина Жестовская. По её словам, «Петербургский международный экономический форум в нынешнем своём виде является скорее luxury-тусовкой, нежели каким-то деловым мероприятием». Все инвестиционные и партнёрские соглашения, которые там формально подписываются, касаются уже давно и тщательно проработанных, взвешенных и решенных вопросов. Просто на площадках ПМЭФ данные процедуры смотрятся солиднее и статуснее.

«А вот настоящая работа по привлечению в регионы инвесторов у умных губернаторов ведётся 365 дней в году «по принципу царя Салтана». Власти субъекта постоянно мониторят настроения в мировом предпринимательском сообществе, выявляют малейшие намерения корпораций расширить бизнес и начинают, как павлины, «распускать хвосты» перед потенциальными инвесторами. Неделей ранее российские главы на перебой зазывали к себе Илона Маска, строить завод «Тесла». А как в субъектах флиртуют с Икеей и крупными логистами в надежде разместить у себя распределительный центр или популярнейший гипермаркет — просто песня!

Алина Жестовская Но таких универсальных проектов, которые можно реализовать почти в любой точке России, — единицы. В основном коммерсанты уже чётко знают, где им выгодно построиться. Если это добыча ресурсов, аграрка или туризм, то потенциальные зоны изначально чётко очерчены. И тут уже предприниматели сталкиваются с проблемой, которая даже на высокоуровневом ПМЭФ решается со скрипом, — неуемной коррупцией. Бизнесу предлагается «занести» за выделение участков поближе к инфраструктуре, за перевод земель в нужную категорию, за содействие в ослаблении конкурентов и т. д. Так что давайте будем реалистами, ничего нового мы на нынешнем Петербургском международном экономическом форуме не узнали и никаких перемен он не принёс».

Новый рейтинг АСИ: впереди всё те же

Одним из наиболее заметных событий Петербургского форума традиционно становится презентация рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). В этот раз в топ-5 вошли Москва, Татария, Тюменская область, Тульская область и Башкирия. Стоит отметить существенный рост позиций Башкирии (замыкает топ-5), а вот Санкт-Петербург опустился с четвертого места на девятое. Кроме того, аналитики агентства изменили подход к формированию рейтинга — теперь одну позицию могут занимать сразу несколько субъектов, впрочем, первой пятёрки это не коснулось.

Дмитрий Михайличенко отмечает, что в лидерах рейтинга всё те же:

«Первая тройка и вовсе становится недосягаемой для остальных регионов — Москва, Тюменская область и Татарстан. Рейтинг показывает, что потенциал Московской области и Петербурга реализован не полностью. Вместо них в первой пятерке — более скромная Тульская область и Башкирия. Это безусловный плюс для этих регионов, но перспективы российской экономики очень и очень туманны. По сути, 20−30 регионов ведут работу по поиску инвестиций, а остальные — нет. Они жестко на дотациях. Им инвестиции брать неоткуда, они ждут трансферты из федерального бюджета».

По мнению Олега Иванова, недоумение вызывает методика составления рейтинга, согласно которой на одной позиции оказываются несколько регионов.

«Благодаря этой новации рейтинг в этом году сузился с 85 позиций до 29. Следует отметить, что и старая методика была, мягко говоря, не слишком объективной. У нас очень большая страна, регионы значительно отличаются друг от друга по своим возможностям. Как можно сравнивать между собой такие крупные субъекты РФ, как Москва, Московская область или регионы, где добывается нефть, газ, с дотационными регионами?

Считаю, что регионы должны рейтинговаться в рамках специальных групп, сформированных на основе схожих экономических критериев. Поэтому и прежний рейтинг был необъективен, а тот, что был представлен на ПМЭФ, и вовсе превратился в фарс. Например, как относиться к 11-му месту Крыма в рейтинге инвестиционного климата? Ведь там не работает даже Сбербанк, не говоря уже о каких-либо иностранных инвестициях. Если же рейтинг учитывает в том числе государственные финансовые вливания в экономику республики, то это тоже неправильно, потому что тогда это не инвестиции, а господдержка.

Олег Иванов На Петербургском международном экономическом форуме Дарья Драй © ИА REGNUM В качестве «ложки меда» отмечу успехи властей Башкирии и Нижегородской области, которые и при старой методике подсчета заняли бы 5-е и 6-е места, тогда как ранее они находились в 4-м и 7-м десятке соответственно».

Алина Жестовская полагает, что рейтинг АСИ — это, по большому счёту, результат лоббистских возможностей глав регионов.

Алина Жестовская «Вот, к примеру, первую пятерку в этом году замыкает Башкортостан — регион, внесённый Минтрудом в перечень субъектов с острой безработицей и дефицитом бюджета более 20 миллиардов. Тем не менее к Хабирову по знакомству едут инвесторы. Из того же Красногорска, где Радий Фаритович некогда работал мэром. На пользу ли республике такая инвестактивность — большой вопрос. Пожалуй, из первой пятёрки рейтинга АСИ только лидирующая позиция Москвы не вызывает противоречий. Столица государства — наилучшая точка для регистрации юрлица и открытия головного офиса как юридически, за счёт доступности федеральных ведомств, так и географически — аэропорты, инфраструктура, кадровый вопрос решается на раз-два. Не то что в регионах. А вот все эти особые экономические зоны, налоговые режимы, сопровождение бизнес-омбудсменов, которыми бахвалятся в субъектах РФ, возникают в основном под конкретные проекты конкретных инвесторов, а не из-за того, что у губернатора в кулуарах ПМЭФ внезапно случилось прозрение».

Тем не менее рейтинг АСИ позволяет проследить чёткую корреляцию: регионы, находящиеся вверху рейтинга, в большинстве своём и на полях форума проявили себя активно, как те же Татарстан, Тульская область, Башкирия. А это значит, что формирование региональных групп, вокруг которых в ближайшем будущем станет выстраиваться российская экономика, по сути, уже завершено.