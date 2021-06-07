Белград, , 16:41 — REGNUM Военнослужащие вооруженных сил Сербии и Российской Федерации в рамках проекта «Гуманитарная помощь» 6 июня приняли участие в инженерных работах в муниципалитете Иваница, где прошлогодние наводнения нанесли ущерб множеству дорог, особенно в горных районах. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Реконструкция дороги Даичи-Средняя Река-Саставци длинной 13 километров имеет ключевое значение для местных жителей деревень Иваницы, оставшихся без важной части дороги из-за наводнения.

«Это будет многое значить для нас. У нас было множество проблем: некачественные дороги с большим количеством оврагов и ям. Это поможет предотвратить поломки наших машины», — заявил местный житель Милорад Джурчич.

При подготовке к закладке маршрута инженеры второй и третьей бригады сухопутной армии с 15 коллегами из России работают над расширением дороги, перекрытием склонов и каналов.