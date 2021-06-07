Санкт-Петербург, 7 июня, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Глава юридической компании из Санкт-Петербурга Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак. По мнению истицы, телеведущая в своих социальных сетях выставила её в качестве женщины легкого поведения, которая приехала на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) «охотиться за ВИПами». Об этом Троицкая рассказала на своей официальной странице в одной из социальных сетей.

Www.instagram.com Юрист, оскорбленная вопросом Ксении Собчак на ПМЭФ, подала на нее в суд

Напомним, телеведущая Ксения Собчак приняла участие в ПМЭФ в качестве ведущей нескольких дискуссий. Мероприятие, которое проходило с 2 по 5 июня, привлекало не только участников, но и красивых девушек, которые хотели познакомиться с представителями деловой культуры. По этому случаю Собчак интервьюировала приглянувшихся ей участниц форума с единственным вопросом: «На какую панель они пришли?». После чего выкладывала ответы респондентов на своих каналах в социальных сетях с тегом форумчаночка. Среди интервьюеров оказалась и Троицкая, которая посчитала вопрос оскорбительным.

«Человек, который более десяти лет вёл проект «Дом-2» конечно же знает, что грязь, сплетни и неадекват притягивают больше всего. Именно этим Ксения Анатольевна и занималась на форуме, провоцируя красивых женщин, — написала на своей официальной странице в соцсети Эльнара. — Провокация по отношению ко мне у неё не вышла, а вот те материалы, которые она выпустила в социальные сети, нарушают российское законодательство, а как вы знаете, я люблю сложные дела и с успехом берусь за них».

В свою очередь в своем telegram-канале Ксения Собчак отметила, что «форумчаночка» — логичное название для женщин, которые пришли на форум.

«Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? А не в том, что опять написала злая Собчак?, — задалась вопросом телеведущая. — Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно всё. В любом случае, мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление».