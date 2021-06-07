Ярославль, 7 июня, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Комиссия муниципалитета по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, начнёт проверку по поводу наличия или отсутствия у мэра Ярославля Владимира Волкова конфликта интересов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Как рассказал агентству председатель комиссии муниципалитета Олег Ненилин, 7 июня прошло установочное заседание, на котором было принято решение начать проверку по данному вопросу. Как ранее сообщало ИА REGNUM в муниципалитет поступило представление прокуратуры, в котором указывалось, что мэр Ярославля Владимир Волков нарушил нормы закона, не предупредив комиссию о возможном конфликте интересов при принятии решений о изменении статуса земельного участка у бывшего ТЦ «Карусель».

Сам Владимир Волков на заседании комиссии сегодня не присутствовал, его представитель был уведомлен, что мэр Ярославля в срок до 21 июня должен дать письменные пояснения по претензиям прокуратуры. Следующее заседание комиссии муниципалитета по данному вопросу назначено на 5 июля. В случае, если конфликт интересов будет установлен, то выводы комиссии будут вынесены на заседание муниципалитета Ярославля 7 июля.