Мантурово, Костромская область, , 18:07 — REGNUM Два участковых уполномоченных полиции погибли в дорожно-транспортном происшествии с поездом в городе Мантурово Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Место аварии Группа ВКонтакте «ДТП Кострома»

ДТП произошло в ночь с 5 на 6 июня на частных подъездных путях, принадлежащих местному предприятию. Полицейские передвигались на личном транспорте и находились не при исполнении служебных обязанностей. Их автомобиль был сбит маневровым локомотивом на путях. По информации ГТРК «Кострома» машинист управлял поездом без нарушений.

Как пояснили в управлении МВД по региону, по факту аварии проводится проверка. В управлении ГИБДД Костромской области от комментариев по ситуации отказались.

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