Мантурово, Костромская область, 7 июня, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Два участковых уполномоченных полиции погибли в дорожно-транспортном происшествии с поездом в городе Мантурово Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа ВКонтакте «ДТП Кострома» Место аварии

ДТП произошло в ночь с 5 на 6 июня на частных подъездных путях, принадлежащих местному предприятию. Полицейские передвигались на личном транспорте и находились не при исполнении служебных обязанностей. Их автомобиль был сбит маневровым локомотивом на путях. По информации ГТРК «Кострома» машинист управлял поездом без нарушений.

Как пояснили в управлении МВД по региону, по факту аварии проводится проверка. В управлении ГИБДД Костромской области от комментариев по ситуации отказались.