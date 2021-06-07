Псков, 7 июня, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Два человека погибли и один пострадал в массовом ДТП с «Газелью» на трассе в Псковской области. Водитель малотоннажного автомобиля врезался в стоящие на светофоре автомобили. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Псковской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Псковской области. Два человека погибли в ДТП с «Газелью» на трассе в Псковской области

ДТП произошло днём 7 июня на 449 километре автодороги Санкт-Петербург-Невель. По предварительным данным, водитель автомашины «Газель» совершил столкновение с транспортными средствами, ожидающими разрешающий сигнал светофора на участке дороги с ремонтом.

«Газель» столкнулась с автомобилем «Нива», а в последствии с грузовиком. В результате аварии водитель «Газели» погиб на месте, водитель «Нивы» госпитализирован с переломами, а его пассажирка скончалась по дороге в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.