Оттава, 7 июня, 2021, 15:07 — ИА Регнум. На парковке предприятия Princess Auto в Канаде местные жители засняли тюнингованный Volkswagen Beetle в стиле фильма «Безумный Макс». Снимки разместил на сайте Reddit пользователь под ником Shitty_Car_Mods.

Reddit Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle является истинной иконой автомобильной промышленности, однако владелец этого автомобиля решил внести некоторые свои штрихи в облик машины. Для модернизации авто было применено множество дешевых запчастей, а также некоторые запчасти от Jeep Liberty.

Передняя часть машины сразу бросается в глаза из-за наличия элемента, похожего на заднее крыло, хотя и прилипшего к капоту. На капоте также есть то, что выглядит как крышка дифференциала, а также есть навесное оборудование с ходовыми огнями и большими рогами.

Также модифицированный Beetle оснащён набором шестиспицевых колёс, расширителями колёс и хромированными элементами отделки на юбках. Сзади автомобиля размещены две хромированные выхлопные трубы.

Ранее немецкие тюнинг-ателье JP Performance и Prior Design создали обвес, выполненный в стиле гоночного автомобиля Volkswagen Beetle из видеоигры Gran Turismo Sport. Установить на свои машины детали из этого набора смогут владельцы всех моделей Beetle, авто которых было выпущено в период с 2011 по 2019 год.

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