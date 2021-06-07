Новосибирск, , 14:49 — REGNUM Строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске ведётся в строгом соответствии с графиком. Сохранение песчаного карьера и спасение гнёзд ласточек-береговушек не повлияет на его выполнение. Об этом сегодня, 7 июня, заявил министр строительства региона Иван Шмидт.

Он уточнил, что строители приступили к монтажу шестой из десяти металлических ферм-перекрытий, которые станут каркасом для кровли спортивного комплекса. Работы на объекте ведутся по 12 фронтам: основное — это завершение монолитных работ, серьёзный блок — монтаж металлоконструкций основной арены и периферийной зоны здания.

«Основная задача на сегодняшний день — закрыть тепловой контур до начала отопительного сезона, чтобы не потерять зимний период, когда можно заниматься отделкой помещений», — отметил Шмидт.

Подрядчик приступил и к тем работам, которые по графику должны были начаться позже, в частности, к обустройству перегородок и внутренних инженерных сетей.

По официальным данным, с учётом сроков проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирцы высказали беспокойство за судьбу ласточек, которые создали гнёзда в песчаном карьере на стройплощадке новой ледовой арены. В мэрии Новосибирска уверили, что птицы не пострадают.

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