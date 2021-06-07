Москва, , 14:48 — REGNUM По ряду позиций на мировом рынке вооружений резко обострилась конкуренция в неблагоприятную для России сторону. Об этом 7 июня заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Самое главное, что уже сегодня мы говорим о многомиллиардных поставках, уже на сегодняшний день. Это прежде всего техника, лидирующая у нас в ВВС и, конечно, ПВО», — заявил Шугаев.

«Но мы не оставляем без внимания, конечно, нашу технику сухопутных войск и военно-морскую, то есть всё то, что также пользуется спросом. Хотя, конечно, здесь очень сильная конкурентная среда существует, и мы вынуждены работать в весьма и весьма тяжёлых условиях», — указал он.

При этом конкуренты, по его словам, даже на фоне общей тяжёлой ситуации усиливают давление на традиционных российских партнёров.

«Мы в этом смысле сталкиваемся с беспрецедентным давлением и являемся свидетелями того, что наши партнёры находятся под весьма и весьма серьёзным прессингом. Но мы учитываем интересы и наших старых партнёров и, конечно, стремимся к тому, чтобы с новыми установить добрые отношения, входим в их положение. Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину в том числе», — указал он.