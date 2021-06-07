Москва, , 14:48 — REGNUM Российские банки с радостью выдают жителям РФ потребительские кредиты на покупку импортной продукции, но ни за что не выдают кредиты российскому производителю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что в РФ и российский, и иностранный бизнес чувствуют себя нормально и негативных настроений чиновники не замечают.

«У иностранного бизнеса, работающего в России, есть много причин чувствовать себя хорошо. Скорее всего, для ведения бизнеса он получил кредит у себя в банке под очень низкий процент, близкий в настоящее время к нулю. Весьма вероятно, что если этот иностранный бизнесмен торгует высокотехнологичной продукцией в России, то в его стране есть специальная программа, которая поощряет покупателей этого оборудования (льготный лизинг и т. п.). Если этот бизнесмен торгует розничной продукцией, то его с любовью примут наши банки, которые обязательно дадут потребительский кредит жителю РФ, купившему эту продукцию. При этом эти банки точно не дадут кредит (неважно, на что) российскому производителю, который только выходит на рынок, или если у нашего производителя были какие-то сложности в период пандемии или раньше, — посетовал Пальченко. — А про самочувствие нашего малого и среднего бизнеса, особенно реального сектора, лучше всего говорит тот факт, что ЦБ недавно поднял ставку, сделав кредитный продукт ещё более недоступным, чем он был».

И произошло это, как подчеркнул эксперт, в период вынужденных модернизаций, вызванных эпидемией, без которых многие либо не выжили уже, либо не выживут в дальнейшем.

«Статистика по итогам года обязательно это покажет», — убежден Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников заявил о том, какой может быть инфляция в РФ в 2021 году.

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