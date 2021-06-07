Аккра, , 14:47 — REGNUM Сборная Ганы по футболу исключила из команды полузащитника лондонского «Арсенала» Томаса Парти. Об этом 7 июня сообщает Ghanasoccernet.

Отмечается, что главный тренер сборной Ганы Чарльз Аконнор принял решение исключить Парти после того, как тот опоздал на командную тренировку.

В настоящее время сборная Ганы готовится к товарищеским матчам со сборными Марокко и Кот-д'Ивуара, которые пройдут 8 и 12 июня.

Напомним, Парти играл за «Арсенал» с 2020 года. Ранее он выступал за мадридский «Атлетико». С 2016 года он вызывается в национальную сборную Ганы.