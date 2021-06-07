Сеул, , 14:49 — REGNUM Глава Объединённого комитета начальников штаба Южной Кореи Вон Ин Чхоль провёл 7 июня встречу с послом Австралии в Южной Корее Кэтрин Райпер, с которой обсудил ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и пути укрепления сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей комитета.

В ходе встречи Вон Ин Чхоль назвал Австралию верным союзником и старым другом, который направил на Корейский полуостров порядка 17 тыс. военнослужащих в годы Корейской войны (1950−1953 гг), а также призвал и дальше развивать двустороннее сотрудничество в различных областях, включая оборону.

Он также обратился к правительству Австралии с просьбой поддержать усилия Сеула по денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

В свою очередь, Кэтрин отметила, что её дед по материнской линии принимал участие в Корейской войне, подчеркнув тем самым особые отношения с Южной Кореей. Дипломат также добавила, что в текущем году Сеул и Сидней праздную 60-летие установления дипломатических отношений, акцентировав внимание на необходимости укрепления сотрудничества и дружеских отношений.