Варшава, , 14:45 — REGNUM Заместитель главы Сейма Польши и представитель правящей в республике партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий подверг резкой критике лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую за её связи с польской оппозицией. Политик выразил критику на своей странице в Twitter.

«Если Тихановская хочет рекламировать антидемократическую оппозицию в Польше и выступить на митинге…, то пусть обратится за помощью в Москву, а мы давайте поддержим белорусскую оппозицию, которая не на стороне наших противников», — говорится в сообщении.

Поводом для данного заявления стала встреча Тихановской с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, который находится в оппозиции к действующей власти в Польше. Более того, белорусская активистка выразила намерение принять участие в работе «Кампуса Польши будущего», организованного Тшасковским.

Премьер-министр Польши отреагировал на данное заявление Терлецкого, указав, что замглавы Сейма имеет право на свое мнение, и заверив, что польское правительство продолжит оказывать помощь белорусской оппозиции, несмотря на ее «хорошие отношения с польской оппозицией».