Абуджа, , 14:44 — REGNUM В результате нападения вооруженных боевиков в субботу, 5 июня, на город на юго-западе Нигерии были убиты 11 человек. Об этом 7 июня сообщает Ouest-France.

«В субботу (5 июня) около 23:10 предполагаемые вооруженные бандиты атаковали город Иганган. Одиннадцать человек, включая некоторых из нападавших, были убиты», — сказал представитель полиции. Во время атаки также были сожжены несколько зданий и транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня четыре человека стали жертвами нападения вооруженных боевиков в штате Кадуна на северо-западе Нигерии.

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