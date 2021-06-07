Майкоп, , 14:44 — REGNUM

Участники «Молодёжки ОНФ» в Адыгее совместно с активистами Общероссийского народного фронта, представителями майкопского городского казачьего общества и ребятами из военно-патриотического клуба «Застава» выехали в пострадавшие от ливней территории республики. Из-за проливных дождей в Майкопском и Гиагинском районах подтопило десятки домов. На месте работают административные комиссии, сотрудники МЧС. Они обследуют затопленные домовладения, координируют деятельность по откачке воды. К адресной помощи местному населению подключилась региональная команда «Молодёжки ОНФ», добровольцы ОНФ и казаки. Накануне волонтерская группа выезжала в поселок Тульский Майкопского района.

«Мы провели подомовой обход жителей. Прежде всего навестили маломобильных, одиноких пожилых людей, узнали, чем можем помочь. Разделили помощь на несколько этапов. Часть работ уже выполнили», — рассказал участник «Молодёжки ОНФ» в Республике Адыгея Андрей Крысанов.

Добровольцы помогли двум жительницам поселка Тульский. Александра Ивановна Степаненко и Галина Юрьевна Евардян живут одни. Справиться с последствиями стихии самостоятельно уже не позволяет здоровье. Участники команды убрали придомовую территорию от грязи, ила и ливневого остатка.

«Я не встречала таких ребят — добрых, внимательных, бескорыстных. Низкий вам поклон и большое спасибо! После смерти мужа помочь мне больше некому. Одна я бы, конечно, не справилась», — поблагодарила ребят жительница поселка Тульский Александра Степаненко.

Участники «Молодёжки ОНФ» продолжат устранять последствия паводка в поселке Тульский. Волонтеры готовы перенести вещи, навести порядок в доме или во дворе, а также выполнить другие работы по ликвидации последствий стихии. В первую очередь помощь будет оказана одиноким пожилым жителям, многодетным семьям, людям с ограничениями здоровья.