Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Противники строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия) 7 июня вышли на акцию протеста в Кутаиси перед офисом турецкой строительной компании Enka. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, протестующие требуют, чтобы представители компании прекратили строительство ГЭС и покинули страну. Они запечатали входную дверь офиса Enka клейкой лентой.

Из-за толпы на улице затруднено движение автотранспорта. Активисты заявили, что эта акция является «предупредительной». Если их требования не будут выполнены, то протестующие грозят начать пикетировать другие объекты.

Стоит отметить, что в Грузии с октября прошлого года не утихают протесты в связи с началом строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони. Протестующие заявляют о потенциальной опасности проекта и выступают против передачи в аренду иностранцам территории ГЭС на 99 лет.

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