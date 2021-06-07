Душанбе, , 14:43 — REGNUM Правительство Таджикистана вдвое повысило ставки таможенной пошлины на импорт мяса птицы и субпродукиы, сообщает 7 июня агентство «Азия-плюс».

Таможенные пошлины на импорт указанных продуктов, также макаронных изделий составят 20% от таможенной стоимости товаров. Пошлины на «табачное сырье и табачные отходы» увеличится до 10%, а сигареты и сигары — до 46%.

Ранее таджикистанский СМИ сообщили, что правительство республики повысило акцизный налог на табак и заменители табака. Акциз на сигары увеличили вдвое, до 17 евро за 1 тыс. штук, на сигареты — до 19 евро за 1 тыс. штук.