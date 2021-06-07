Симферополь, 7 июня 2021, 14:41 — REGNUM Разрушение дамбы в русле Северо-Крымского канала, возведённой Украиной для блокирования подачи воды на полуостров, — это цена всей подлости Киева. Об этом 7 июня заявил первый заместитель спикера парламента Крыма Ефим Фикс.
Как сообщало ИА REGNUM, дамба на Северо-Крымском канале в Херсонской области была возведена в 2014 году с использованием мешков с песком и металлоконструкций местными фермерами, и в 2015 планировалось построить новую плотину, однако этого так и не было сделано.
Ранее сообщалось, что в результате разрушения возведенной Украиной плотины на Северо-Крымском канале произошла утечка воды из Днепра на полуостров Крым.