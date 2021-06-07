Москва, , 14:40 — REGNUM Россия продала оружие на 15 млрд долларов в 2020 году. Об этом 7 июня заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«У нас всё идёт по плану — по тому плану, который мы установили в 2020 году. Мы выполнили показатели прошлого года. У нас объём более 15 млрд, 102% от намеченных показателей. И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 млрд долларов. Это один из главных показателей, которые дают уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС», — заявил Шугаев.