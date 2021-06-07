Брюссель, , 14:40 — REGNUM Еврокомиссия намерена пересмотреть правила государственной помощи в рамках разработанного ЕК пакета «Энергетические и природные правила госпомощи» (EEAG) и разрешить неограниченное государственное финансирование проектов «зелёной экономики» в странах Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном 7 июня.

Читайте также: Несмотря на пандемию, ЕС продолжит «зеленый курс» любой ценой

Отмечается, что по этому вопросу запущены целевые публичные консультации. Высказать своё мнение все заинтересованные стороны могут до 2 августа 2021 года.

Так, Еврокомиссия намерена разрешить национальным правительствам субсидировать до 100% стоимости проектов, направленных на так называемый «зелёный переход».

«Европе потребуется значительный объём инвестиций для устойчивого развития. Хотя значительная их часть будет приходится на частный сектор, государственная поддержка также сыграет определённую роль в обеспечении быстрого перехода к «зелёным» технологиям», — пояснила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер, отвечающая за вопросы цифровой экономики и конкуренции.

Поэтому, добавила она, ЕК хочет убедиться в том, что нормы госпомощи для проектов в сфере климата, энергетики и окружающей среды соответствуют требованиям для «зелёного перехода».

Ранее по теме: Решение ЕС о «зелёности» атомной и газовой энергетики откладывается

Свои предложения по изменению норм госпомощи Еврокомиссия может представить на рассмотрение Совета ЕС уже осенью 2021 года.