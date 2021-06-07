Джакарта, , 14:39 — REGNUM Индонезийский скоростной катер с 30 пассажирами на борту перевернулся из-за водоворота на реке, сообщает Antara.

Причиной инцидента стал водоворот, возникший в результате наводнения.

В результате инцидента погибли пять пассажиров катера, ещё один числится пропавшим без вести. Оставшиеся 24 пассажира спаслись.

Как сообщало ИА REGNUM, скоростной катер с 30 пассажирами на борту перевернулся 7 июня около 13:28 по местному времени в районе Сембакунг округа Нунукан.

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