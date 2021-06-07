Женева, Швейцария, , 14:44 — REGNUM Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве может продлиться долго, так как лидеры оставляют возможность для широких дискуссий. Об этом пишет 7 июня швейцарская газета Tribune de Geneve.

«Саммит может оказаться продолжительным», — предполагает издание.

В статье отмечается, что и российская, и американская стороны не ждут от саммита впечатляющих результатов. Вместе с тем присутствие большого числа советников говорит о стремлении президентов России и США «оставить открытой дверь для очень обширных дискуссий».

Байден, как ожидается, прилетит в Женеву 15 июня и остановится в гостинице InterContinental. С президентами прибудут довольно внушительные делегации, которые займут все большие гостиницы, указывает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Байдена запланирована в Женеве на 16 июня. Место встречи пока не объявлено, но на этот счёт есть «более-менее» понятные предложения, пояснили в Кремле.

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