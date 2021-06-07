Москва, , 14:40 — REGNUM В апреле 2021 года в России в лизинг было куплено 25,7 тыс. единиц автотранспорта, что в 2,6 раза больше, чем в год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Аналитики агентства объясняют такую динамику продаж низкой базой прошлого года. Тогда в лизинг было реализовано всего 10 тыс. машин.

Больше всего лизинговых сделок в России было заключено в сегменте легковых автомобилей. На их долю в апреле пришлось 57% от всех автопродаж в лизинг (14,7 тыс. ед.). Это в 2,9 раза больше, чем годом ранее.

Среди грузовиков объём лизинга увеличился в 2,3 раза, до 7 тыс. единиц. Что же касается сегмента LCV (коммерческие автомобили), то здесь рост оказался наименьшим — в 1,9 раза (до 3,3 тыс. ед.). Далее по объёму лизинга идёт сегмент автобусной техники (рост в 6,1 раза, до 0,7 тыс. шт.).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по май 2021 года в России было куплено 663,6 тыс. легковых и лёгких коммерческих машин — на 38,7% больше показателя 2020 года.

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