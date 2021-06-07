Калуга, 7 июня, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию на 25 мая задолженность по заработной плате имеется в отношении 1108 работников на общую сумму 73 млн 249 тыс. рублей. Это на 15 млн рублей меньше, чем в соответствующий период 2020 года. Об этом 8 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Государственной инспекции труда в Калужской области.

Admoblkaluga.ru Меры реагирования на нарушения в сфере выплат заработной платы

В реестр задолженности по заработной плате входят 23 организации. Большая часть задолженности по заработной плате (76%) сложилась в отношении работников предприятий-банкротов. Органами исполнительной власти области совместно с региональным объединением профсоюзов ведется мониторинг задолженности по заработной плате. Предприятия-должники регулярно вызываются на заседания профильных комиссий. Действует горячая линия по вопросам нарушения трудовых прав работников. Информация по актуальным вопросам размещается в СМИ, социальных сетях. Так, за первый квартал года было рассмотрено 54 обращения, из них 15 — по вопросу нарушения трудовых прав. Свыше 160 звонков поступило на телефон «горячей линии».

«Даже несмотря на непростые условия прошлого пандемийного года, нам удалось общими усилиями взять ситуацию в этой сфере под контроль. Но это не повод расслабляться. Мы не должны оставлять в такой ситуации людей один на один с работодателями», — отметил губернатор Владислав Шапша.

По данным Росстата на 1 апреля, по объему просроченной задолженности Калужская область занимала восьмое место среди регионов Центрального федерального округа.