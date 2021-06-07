Новосибирск, , 14:36 — REGNUM Фонд национального благосостояния (ФНБ), по сути дела, тот же портфель финансовых активов, используемый как резервный запас, хотя и очень больших размеров. Диверсификация финансового портфеля нужна, чтобы «не складывать все яйца в одну корзину», — минимизировать риски и обеспечить стабильность рыночной стоимости. Такое мнение и высказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Геннадий Ляскин, комментируя новость о том, что Минфин полностью откажется от доллара в структуре ФНБ.

«Минфин уже менял структуру ФНБ и будет это делать впредь, это часть нормального управления финансовыми запасами. Вместе с тем, решения по составу ФНБ имеют отчётливый политический окрас. В частности, вывод доллара из активов Фонда связан, скорее, с геополитическими задачами, нежели с чисто валютными рисками. Правительство не исключает введения новых санкций, в том числе и против финансовых резервов РФ. Курс на дедолларизацию экономики провозглашен официально, однако полностью отказаться от использования главной валюты мира навряд ли получится, — считает эксперт. — Главное преимущество размещения ФНБ в золоте заключается в устойчивости курса драгоценного металла. Другими словами, чем больше доля золота в ФНБ, тем стабильней его общая стоимость. Золото обеспечивает безопасность фонда, снижает риски потерь в рублевом эквиваленте».

Хочется надеяться, отмечает Ляскин, что курс на замещение доллара сохранится, тогда будет и устойчивый тренд на накопление золотых резервов. В этом сценарии экспорт золота может значительно снизиться, все зависит от внутреннего спроса и регулирования рынка драгметаллов.