Барун-Хемчикский район, Тува, , 14:36 — REGNUM Властям Тувы удалось локализовать очаг сибирской язвы, который был выявлен на минувшей неделе в Барун-Хемчикском районе республики. Об этом заявил врио главы республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, источником заражения стала павшая корова. Для исследований было взято 160 проб из объектов окружающей среды — почвы, травы, навоза и так далее.

В списке контактных лиц числится более 300 человек, в том числе сорок детей. Три человека были госпитализированы, однако заболевание у них не было выявлено. Единственный больной в настоящее время лечится в инфекционной больнице в Кызыле. Его состояние оценивается, как средней тяжести с положительной динамикой.

«В Барун-Хемчикский кожуун направлено 310 доз вакцин против сибирской язвы и дополнительная партия лекарственных препаратов. На настоящий момент потребности для проведения химиопрофилактики по данному заболеванию не имеется», — добавили в минздраве республики.