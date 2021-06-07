Красногорск, , 14:38 — REGNUM За четыре месяца число поездок по карте «Тройка» в Подмосковье увеличилось в шесть раз. Такую динамику 7 июня привела первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства.

По её информации, в Подмосковье ежедневно проезд на общественном транспорте оплачивается «Тройкой» порядка 17 тыс. раз. На данный момент такой способ оплаты доступен на 700 маршрутах на территории области.

«Сегодня 17 тысяч поездок в автобусе в день происходит по «Тройке», в сентябре мы запустим полностью на всех автобусах», — сказала Кротова.

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