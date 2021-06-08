Кишинёв, , 00:34 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду создала Независимый консультативный комитет по борьбе с коррупцией. Об этом она объявила 7 июня в ходе видеотрансляции на своей странице в соцсети Facebook.

Глава государства отметила, что члены комитета будут анализировать, в каких сферах больше всего проблем в области коррупции, а также давать рекомендации по их решению. В новое ведомство вошли шесть человек: Джеймс Вастерсос, Драго Кос, Лоура Штефан, Алина Раду, Тамара Азин и Надежда Хриптевски.

Представленные члены комитета заявили, что постараются искоренить коррупцию в Молдавии. Санду отметила, что финансировать новую структуру будут Европейский Союз и Соединенные Штаты.

Стоит отметить, что сегодня, 7 июня в Антикоррупционной прокуратуре заявили, что по подозрению в проведении незаконных тендеров задержана экс-министр здравоохранения Светлана Чеботарь.

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