Тюмень, , 14:31 — REGNUM В Тюменской областной думе на комиссии по этике 7 июня 2021 года рассмотрели жалобу ряда единороссов на депутата фракции ЛДПР Александра Лобова. Окончательно вопрос не решён, сообщил корреспонденту ИА REGNUM сам «опальный» парламентарий.

Напомним, Александра Лобова пытаются лишить права голоса за слова «бюджетные деньги оседают в карманах нечистоплотных югорских чиновников» оскорбившиеся за правительство ХМАО некоторые представители фракции «Единая Россия», в том числе и спикер Тюменской облдумы Сергей Корепанов.

«Неэтичные» слова Александр Лобов произнёс, сообщая о расходах на знаменитый долгострой Югры — многофункциональную клиническую больницу в Нижневартовске. Напомним, за десять лет строительства с первоначальных 4 млрд рублей возведение здания медучреждения подорожало в четыре раза. Мало того, 17 июня на заседании Тюменской облдумы будет решаться вопрос о выделении ещё 7 млрд рублей на бесконечный долгострой.

Председатель фракции ЛДПР в облдуме Глеб Трубин вступился за коллегу, предложив на комиссии по этике провести семинар на тему «Права и обязанности депутатов». Предложение принято и проведение данного семинара намечено на 2022 год. Окончательное решение по этичности выступления депутата Александра Лобова вынесут три представителя фракции «Единая Россия» 16 июня. Наблюдатели находят происходящее абсурдным, в местных СМИ данное решение уже назвали грядущим «судом революционной тройки».

Тем временем депутат Госдумы РФ Кирилл Черкасов (ЛДПР) отметил, что никто не вправе лишать избранного депутата его голоса.

«Будем внимательно следить за развитием событий и при необходимости окажем Александру Лобову нашу поддержку и помощь», — заявил Кирилл Черкасов.

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