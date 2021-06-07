Москва, , 14:31 — REGNUM В России для компаний-инвесторов нужны максимально привлекательные условия. Об этом 7 иня заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель московской коллегии адвокатов Karabaev Legal Group Алексей Карабаев.

Он прокомментировал слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова о необходимости проводить аккуратные изменения «без революций» в системе налогообложения. По мнению Карабаева, в Министерстве экономического развития РФ «совершенно справедливо отметили», что повышение ставок налогов на прибыль и дивиденды не должно затрагивать компании, инвестирующие средства в российскую экономику.

«Учитывая, что на протяжении длительного времени очень многие игроки российского рынка выводили и выводят капиталы за рубеж, повышение налогообложения таких компаний действительно предстает оправданным. Если они захотят снизить налоги — могут инвестировать в развитие экономики той страны, где, собственно, и зарабатывают деньги, которые потом выводятся в другие страны. В то же время, Россия нуждается в привлечении инвесторов — иностранных компаний, а также отечественных компаний, которые бы могли вкладываться и в другие, непрофильные для них отрасли. Для таких инвесторов следует создавать максимально привлекательные условия, и здесь повышение налогов действительно может привести к негативным последствиям», — сказал эксперт.

По его мнению, оптимальным вариантом станет «не трогать инвесторов и постепенно повышать налогообложение для компаний, предпочитающих не инвестировать в российскую экономику».

«Таким образом, последние либо будут вынуждены часть средств переправлять на инвестиции в Россию, либо будут платить повышенные налоги, которые также пойдут на пользу бюджету страны. Естественно, что само повышение налогообложения стоит производить постепенно, соответствующим образом подготавливая нормативно-правовые акты и проводя консультации с экспертным сообществом», — считает Карабаев.

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