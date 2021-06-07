Оренбург, , 14:30 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор в отношении 50-летнего педофила. Как сообщает СУ СКР по региону, мужчина признан виновным по ряду преступлений против половой неприкосновенности детей младше 14 лет.

По данным ведомства, горожанину инкриминировали совершение развратных действий, насильственные действия сексуального характера, незаконное лишение свободы. Установлено, что летом 2019 года оренбуржец по месту жительства совершал сексуальное насилие в отношении детей, а в один из летних дней принудительно удерживал несовершеннолетних в своей квартире.

Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание оренбуржец будет в исправительной колонии строгого режима.