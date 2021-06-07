Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Американский бизнесмен, основатель компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос заявил, что 20 июля полетит в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard своей компании Blue Origin. Он написал об этом 7 июня на своей странице в соцсети Instagram.

«С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. Двадцатого июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом», — говорится в сообщении основателя Amazon.

Также Безос добавил, что это будет для него величайшим приключением с его «лучшим другом».

При этом ранее Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard, полет которого намечен на 20 июля и судьба единственного пассажирского места в котором будет определена 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи SXM-8 с космодрома на мысе Канаверал.