Красногорск, , 14:37 — REGNUM Ограничения по работе учреждений культуры Подмосковья в части заполняемости залов сняты. Об этом 7 июня сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Ранее на территории региона действовало ограничение, согласно которым залы в учреждениях культуры можно было заполнять на три четверти от максимальной вместимости. На данный момент это требование снято и помещения можно заполнять на 100%.

«У нас 1 июня сняты ограничения по заполняемости в Московской области. У нас нет ограничений», — сказала Харламова.